Тарханов: «Крылья Советов» уже не первый раз оказываются в такой ситуации»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о положении дел в самарских «Крыльях Советов».

Специалист отметил, что клуб сейчас явно находится в разобранном состоянии, что лишний раз доказали грубые ошибки в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против «Акрона» (0:2), и, по его мнению, то, что губернатор выразил поддержку Игорю Осинькину, не даст быстрого результата.

«Может быть, руководство и пойдет на какие-то радикальные меры, не знаю. «Крылья Советов» уже не первый раз оказываются в такой ситуации», — приводит слова Тарханова «ВсеПроСпорт».

Напомним, что самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице.