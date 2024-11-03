Мусаев: «У «Оренбурга» точно добавилось эмоций, потому что поменялся тренер»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Против вас соперник команда, которая занимает последнее место, но там недавно произошла смена тренера. Что бы вы могли отметить в игре, какие-то улучшения? Действительно ли «Оренбург» способен дать бой «Краснодару», который на ходу?

- Изменения? Они провели три матча, видно, что играют 4-2-3-1. У них хорошая группа атаки, сильная сторона - быстрые атаки и атаки через фланг. Много доставок в штрафную и давление. Что изменилось? Наверное, трудно сказать, но точно добавилось эмоций, потому что поменялся тренер. Этот тренер хорошо работал в «Спартаке». Я думаю, что сейчас каждый футболист мотивирован проявить себя с лучшей стороны. А кто на каком месте не так важно, потому что уровень команд близкий, и одна-две ошибки могут стоить две-три позиции вверх или вниз. Поэтому мы не смотрим в таблицу. Нам самое главное хорошо сделать свою работу.

- Ваша команда одержала 10 побед подряд и постепенно идет к рекорду. Как удается мотивировать команду? Сегодняшний соперник не может как-то дисбалансировать вот эту мотивацию?

- Может, конечно. Это работа тренера, такая же как подготовить команду физически и психологически. Иногда это сложнее, потому что всех наших побед мы добились, когда максимально превосходили соперника в желании победить, в фитнесе и дисциплине. Если что-то из этих компонентов у нас пропадет, у нас будут проблемы. Неважно на каком месте наш соперник. Очень важно, чтобы все сохраняли эту дисциплину. Важно, чтобы выодили на игру не только ради победы, но и для того, чтобы стать лучше, работать на максимуме и стараться потихоньку прибавлять.