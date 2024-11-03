В «Локомотиве» отреагировали на информацию об интересе к Пруцеву и Зиньковскому

Глава пресс‑службы московского «Локомотива» Артём Загумённов высказался об информации, что «железнодорожники» заинтересованы в услугах футболистов столичного «Спартака» Данилы Пруцева и Антона Зиньковского.

Специалист отметил, что в очередной раз вокруг «Локомотива» всплывают «интересные» новости.

«Ничего реального в очередном вбросе про то, что «Локомотив» рассматривает приход Пруцева и Зиньковского, нет, для этого нет оснований», — приводит слова Загумённова «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» после 14 туров чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице, уступая лишь «Краснодару» и «Зениту».