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В «Локомотиве» отреагировали на информацию об интересе к Пруцеву и Зиньковскому

03 Ноября 2024 • 19:37 Комментировать

Глава пресс‑службы московского «Локомотива» Артём Загумённов высказался об информации, что «железнодорожники» заинтересованы в услугах футболистов столичного «Спартака» Данилы Пруцева и Антона Зиньковского. 

Специалист отметил, что в очередной раз вокруг «Локомотива» всплывают «интересные» новости.

«Ничего реального в очередном вбросе про то, что «Локомотив» рассматривает приход Пруцева и Зиньковского, нет, для этого нет оснований», — приводит слова Загумённова «Матч ТВ». 

Напомним, что «Локомотив» после 14 туров чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице, уступая лишь «Краснодару» и «Зениту». 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Антон Зиньковский Данил Пруцев Артём Загумённов ещё теги
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