Изящный гол Брахими и ВАР-везунчик Заболотный: «Факел» едва не одержал над «Химками» волевую победу

«Факел» и «Химки» сошлись между собой в воскресной программе чемпионата России в третьем слоте с начала и во втором с конца. Встречались две команды из зоны стыков, имевшие очков поровну.

Поражение «Ахмата» от «Пари НН» открыло перед «Факелом» и «Химками» перспективу увеличить своё преимущество над зоной прямого вылета. Обоюдно они сделали бы это в случае ничейного результата – тогда каждый из них стал бы опережать пятнадцатое место на три очка. А победитель оторвался бы от «Ахмата» на пять баллов.

Перед отчётным матчем Артига выражал обеспокоенность центром обороны «Химок». Не могли сыграть Джикия, Фаринья. Не лучшим образом чувствует себя Дани Фернандес – он попал в запас. Вот почему «Химкам» нужно много игроков в заявке. Впервые со второго тура в стартовом составе «красно-чёрных» появился Голубович.

У воронежцев был дисквалифицирован удалённым в прошлом туре Сенханджи, зато забил внешне похожий на него Брахими. Но это уже забегаем вперёд. Счёт-то открыли гости, причём довольно быстро. Вера выполнил навес углового, Хосонов скинул к левой штанге, а Руденко отправил мяч в сетку.

Главный арбитр Егор Егоров посмотрел картинку и объявил: «После видеопросмотра решение – гол». Почему мог быть не гол? Заболотный находился в офсайде, не касаясь мяча, и несколько закрывал обзор Гудиеву. Было решено, что не настолько Антон закрывал этот обзор чужому вратарю, чтобы отменять взятие ворот. 0:1.

«Факел» в последнее время ушёл от моды играть дома нулевые ничьи. Альшин с Мертенсом и Квеквескири пытались угрожать чужим воротам ударами, а до логического завершения это дело довёл Брахими ближе к концу первого тайма. Альшин после паса от Мертенса сделал прострельную передачу, и Мохамед-Амин элегантно с кручением переправил мяч в правый угол. 1:1.

Вряд ли кто-то скажет, что такой счёт несправедлив был. Наоборот – вполне себе отражал происходившее на поле. Помимо традиционной борьбы, находилось место и моментам. Вскоре после перерыва Руденко навесил слева к дальней штанге, Калинин даже не стал выпрыгивать, а Заболотный с отскоком от газона пробил головой мимо. Ориньо потом приложился со штрафного в левый угол – Гудиев отразил, справился.

Ближе к концовке больше «Факел» тяготел к победе. Калинин не просто так грузил вперёд со штрафных. В одном случае Каштанов головой подкинул мяч над створом, в другой ситуации Заболотный также головой поразил свои ворота. Долго шла ВАР-проверка. Егоров опять в итоге пошёл к монитору, а решение принял другое по сравнению с первым таймом: «После видеопросмотра решение изменено: положение «вне игры». Офсайд был у Каштанова, который прямо вроде не влиял на эпизод, хотя участвовал в верховой борьбе среди многих прочих футболистов.

В общем, дважды Заболотному повезло на ВАР-просмотрах – решение принималось один и другой раз в пользу его команды. Моцпан, появившись на замену, подал справа, а Марков головой пробил через газон в руки Кокарева. Калинин ещё забросил со штрафного, Гиоргобиани сбросил, Каштанов не попал в левый угол. Не удалось Маркову замкнуть навес слева Альшина. Досадная ничья для Воронежа. Команды обоюдно набрали по двенадцать очков, больше довольны этим результатом должны остаться «Химки».

Кирилл Иванцов