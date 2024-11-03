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Камоцци кратко высказался о победе «Спартака» в дерби

03 Ноября 2024 • 19:30 Комментировать
ЦСКА Москва
0:2
Спартак Москва

Советник бывшего президента московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о победе столичного клуба в дерби над ЦСКА.

«Очень классная и важная победа. Она может перевернуть сезон для «Спартака», — приводит слова Камоцци «ВсеПроСпорт».

Напомним, что матч 14-го тура Российской премьер-лиги прошёл вчера, 2 ноября, на «ВЭБ Арене». Победу со счётом 2:0 одержали подопечные Деяна Станковича со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина.

«Спартак» благодаря победе поднялся на пятое место в турнирной таблице, опередив ЦСКА на одно очко. 

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