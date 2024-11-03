Аленичев — о дерби: «ЦСКА выглядел командой ФНЛ»

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев подвел итоги столичного дерби, в котором «красно-белые» на выезде оказались сильнее ЦСКА (2:0).

Экс-игрок сборной России отметил, что дерби в очередной раз получилось скучным, особенно со стороны «армейцев», и, по его мнению, все зрители, которые смотрели игру, остались недовольны увиденным.

Аленичев отметил, что «красно-белые» одержали заслуженную победу, даже не показав хорошего футбола.

«ЦСКА выглядел командой ФНЛ. Но «Спартак» был чуть лучше», — добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что в составе победителей отличились Тео Бонгонда и Хесус Медина.