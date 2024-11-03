Губерниев раскритиковал арбитра Сухого

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе главного арбитра матча 14-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА — «Спартак» Алексея Сухого.

Напомним, что в начале второго тайма между командами произошла потасовка, по итогам которой были удалены Руслан Литвинов и Виллиан Роша.

Эксперт отметил, что главный арбитр сам довел игру до этой ситуации, и видно, что у него не самая лучшая квалификация.

«Ну, а само дерби, «Спартак» был чуть лучше, но в целом обе команды были так себе», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что команда Деяна Станковича одержала победу благодаря голам Тео Бонгонды и Хесуса Медины.