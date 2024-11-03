Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о возможной отставке с поста главного тренера казанского клуба.

Специалист отметил, что значит, есть кто-то, кто хочет вести эти разговоры, по его мнению, это нормальная ситуация для футбола.

«Наша задача выкладываться каждую игру, а дальше посмотрим, в конце сезона», — приводит слова Рахимова Sport24.

Напомним, что «Рубин» вчера, 2 ноября, в матче 14-го тура РПЛ на выезде потерпел поражение от «Локомотива» (0:1) и на данный момент располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. В следующем туре казанцы на своём поле сыграют против «Краснодара» (10.11).