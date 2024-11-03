Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Оренбурга» на матч РПЛ

«Краснодар» и «Оренбург» огласили стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги.

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

Стартовый состав «Оренбурга»: Москвичёв, Зотов, Прохин, Перес, Караташ, Рыбчинский, Коваленко, Михайлов, Башич, Марин, Сахархизан.

Напомним, что «быки» занимают первое место в турнирной таблице, опережая питерский «Зенит», у которого на одну игру в активе больше, по дополнительным показателям. Уральская команда же идёт на последней строчке.

Свисток о начале поединка прозвучит в 19:45. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.