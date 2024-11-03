Гаврилов: Конечно, интереснее посмотреть европейский футбол, чем ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, что не смотрел минувшее дерби между «красно-белыми и ЦСКА.

Экс-игрок сборной СССР отметил, что вместо поединка, который прошёл вчера, 2 ноября, смотрел матчи европейских турниров, ведь там уровень намного выше.

«Это вам по работе необходимо следить за чемпионатом России, а я могу выбрать», - заявил Гаврилов в разговоре со «ВсеПроСпорт».

Напомним, что победу в поединке одержала команда Деяна Станковича (2:0). Голами отметились Тео Бонгонда и вышедший на замену экс-игрок ЦСКА Хесус Медина. Команды заканачивали матч в меньшинстве.