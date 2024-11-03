Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев: «У нас масса моментов, четыре момента в первом тайме, пять - во втором, пенальти, а гола нет»

03 Ноября 2024 • 18:21 Комментировать
Ахмат
0:2
Пари НН

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Нас какой-то злой рок преследует, если честно. Задумываюсь о том, что что-то там сверху. Масса моментов, пенальти, забивай и доводи игру до конца. Одна ошибка в обороне при стандарте и очередное поражение. Просто, честно говоря, думаешь о судьбе. Не знаю, что это. У нас масса моментов, четыре момента в первом тайме, пять - во втором, пенальти, а гола нет. А без голов, побед не бывает. Самое важное сегодня - это гол, к сожалению. Ну и что нам остается? Нам надо дальше думать. Я сказал команде: нам надо оставаться мужчинами, мужчины никогда голову не опускают. Будем сражаться. Преимущество достаточно большое во втором тайме было, подавляющее. И доставка, и атаки различные на тяжелом поле, на вязком. Но точного удара ни одного нет, поэтому так, расстроились.

- Вообще есть какое-то понимание, что можно изменить, что нужно поменять, чтобы результат все-таки пришел?

- Нужно в первую очередь, чтобы нападающий Кардосо набрал оптимальную форму. Он у нас пока единственный нападающий. При всем уважении к Максу Самородову, он хавбек в любом случае. А пока явно не в форме Кардосо. Впереди Кубок, будем давать ему возможность через игру набирать форму. Нужна атака, та, которая поставит точку. Нужны голы. За счет только хавбеков выигрывать невозможно. Они делают объем работы и тоже устают. Раз они сыграли свою роль и забили мячи. Но постоянно так нельзя. Надо, чтобы наконечники были. И нужна удача, конечно. Команда вроде показывает неплохой футбол, но три матча дома, и все выигрышные матчи практически, если брать по структуре, по цифрам, по голевым моментам, в первую очередь. А удачи и успеха нет. Всё это слагаемые. Ясно, что задача моя - всё это исправлять через каждодневную скрупулезную работу, анализ и так далее. Конечно, нужен и мужской характер. Мы работаем. Упрекнуть сегодня ребят нельзя. Они хотели и старались, имели огромное желание выиграть. Забей Лечи пенальти, конечно… Ключевой момент. Самое обидное, что должны были бить другие футболисты, но их на поле не было, Уткин и Гандри. Лечи шел третьим на пенальти. К сожалению, вратарь удачно сыграл. Забей пенальти, игра бы пошла другая абсолютно. Сейчас о другом говорили бы.

- Что сказали Лечи после матча, как-то поддержали его?

- Да нет. Что говорить? Пока не дошли до этого. Все огорчены и сидят молча в раздеалке, переживают.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат

Новости по матчу

Сегодня, 03 Ноября
18:21
Ташуев: «У нас масса моментов, четыре момента в первом тайме, пять - во втором, пенальти, а гола нет»
17:46
Медведев: «Не хочу себя хвалить, но так получилось, что отражённый пенальти - переломный момент»
17:14
«Ахмату» даже пенальти не помогает: «Пари НН» добыл неминимальную победу в Грозном 1
16:33
«Ахмат» не смог забить пенальти в ворота «Пари НН» и сразу пропустил в ответ
15:18
Ганчаренко: «Понимаем, что с «Ахматом» приходится сложно всем соперникам, которые приезжают сюда»
15:15
Ташуев отметил преображение «Пари НН» при Ганчаренко
14:45
«Ахмат» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
02:09
Ахмат - Пари НН: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Ноября
17:53
Ставка и прогноз на точный счёт матча Ахмат — Пари НН РПЛ — 3 ноября 2024
12:24
Ставка и прогноз на матч Ахмат — Пари НН чемпионата России — 3 ноября 2024
01 Ноября
18:29
Майга – Латышонку: «У меня на один бензин 30 тысяч уходит, как он так может жить?» 1
31 Октября
19:32
Актуальная ставка и прогноз на матч Ахмат – Пари НН чемпионата России – 3 ноября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе покинет «Реал» ради Англии, «Спартак» купит лидера «Краснодара», а УЕФА сделал тёмную «Реалу» – в главных слухах недели «Манчестер Юнайтед» выставит на трансфер четырёх игроков после прихода Аморима Стало известно, в какой европейский клуб может перейти Винисиус Месси высказался о втором матче с командой Миранчука Как Алексей Миранчук обскакал Месси в матче плей-офф МЛС «Реал» принял решение по Гюлеру Гвардиола дал совет «Барселоне» Нападающий «Баварии» Кейн назвал лучшего молодого футболиста мира Ван Нистелрой рассказал, что пошло не так при тен Хаге Глава «Реала» Перес недоволен позицией Анчелотти по трём игрокам - названы имена
Родри – обладатель «Золотого мяча» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль В борьбе за «Золотой мяч» победило добро Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус
Спортивные новости
Зверев разгромил Умбера в финале турнира в Париже Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Трактора» в КХЛ «Салават Юлаев» сломил сопротивление СКА в матче КХЛ Норрис стал победителем спринта Гран-при Бразилии, Ферстаппен — третий Гол и два ассиста Овечкина принесли «Вашингтону» домашнюю победу над «Монреалем» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Крылья Советов Крылья Советов
2
0
2.85 3.55 2.27
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Пари НН Пари НН
0
2
1.81 3.75 3.95
Видео
96 мин
Факел Факел
Химки Химки
2
1
2.30 3.20 3.10
Видео
03.11.24 в 19:45
Краснодар Краснодар
Оренбург Оренбург
1.34 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Ноября
19:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
Дубль Хохлачёва помог «Чайке» разгромить «Тюмень»
19:15 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:13 · Россия. Премьер-лига
Губерниев раскритиковал арбитра Сухого
19:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» на последней минуте вырвал победу в матче с «Нефтехимиком»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Рахимов высказался о возможной отставке
18:41 · Россия. Премьер-лига
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Оренбурга» на матч РПЛ
18:30 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: Конечно, интереснее посмотреть европейский футбол, чем ЦСКА — «Спартак»
18:25 · Россия. Премьер-лига
«Незаменимых не бывает»: Булыкин прокомментировал победу «Локомотива» над «Рубином» без лидеров команды эксклюзив
18:21 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «У нас масса моментов, четыре момента в первом тайме, пять - во втором, пенальти, а гола нет»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв высказался о чемпионской гонке РПЛ сезона-2024/25
18:20 · Россия. Премьер-лига
«Факел» отыгрался в матче с «Химками»
18:01 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о Евгеньеве: «Очень хочу, чтобы в самарской команде его не было»
17:55 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Не думаю, что отставка Осинькина логична»
17:46 · Россия. Премьер-лига
«Как из UFC»: Бонгонда оценил неспортивный удар Роши
17:46 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Не хочу себя хвалить, но так получилось, что отражённый пенальти - переломный момент»
17:39 · Россия. Премьер-лига
«Химки» забили «Факелу» уже на четвёртой минуте
17:38 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: «Винисиус не особо заслужил «Золотой мяч»
17:24 · Россия. Премьер-лига
«Великолепно»: Дзюба отреагировал на отставку Корниленко 2
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Факел» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
16:55 · Россия. Премьер-лига
Гольдман: Осинькин был против Дзюбы
16:46 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» после победы над ЦСКА обратится в ЭСК
16:35 · Россия. Премьер-лига
«Локомотиву» интересны два игрока «Спартака» - известны имена 3
16:33 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» не смог забить пенальти в ворота «Пари НН» и сразу пропустил в ответ
16:27 · Россия. Премьер-лига
Увольнение Осинькина может дорого стоить «Крыльям Советов» - названа сумма
16:20 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Дзюба не будет уже самым быстрым, но он знает, как приносить пользу»
Все новости