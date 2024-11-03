Ташуев: «У нас масса моментов, четыре момента в первом тайме, пять - во втором, пенальти, а гола нет»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Нас какой-то злой рок преследует, если честно. Задумываюсь о том, что что-то там сверху. Масса моментов, пенальти, забивай и доводи игру до конца. Одна ошибка в обороне при стандарте и очередное поражение. Просто, честно говоря, думаешь о судьбе. Не знаю, что это. У нас масса моментов, четыре момента в первом тайме, пять - во втором, пенальти, а гола нет. А без голов, побед не бывает. Самое важное сегодня - это гол, к сожалению. Ну и что нам остается? Нам надо дальше думать. Я сказал команде: нам надо оставаться мужчинами, мужчины никогда голову не опускают. Будем сражаться. Преимущество достаточно большое во втором тайме было, подавляющее. И доставка, и атаки различные на тяжелом поле, на вязком. Но точного удара ни одного нет, поэтому так, расстроились.

- Вообще есть какое-то понимание, что можно изменить, что нужно поменять, чтобы результат все-таки пришел?

- Нужно в первую очередь, чтобы нападающий Кардосо набрал оптимальную форму. Он у нас пока единственный нападающий. При всем уважении к Максу Самородову, он хавбек в любом случае. А пока явно не в форме Кардосо. Впереди Кубок, будем давать ему возможность через игру набирать форму. Нужна атака, та, которая поставит точку. Нужны голы. За счет только хавбеков выигрывать невозможно. Они делают объем работы и тоже устают. Раз они сыграли свою роль и забили мячи. Но постоянно так нельзя. Надо, чтобы наконечники были. И нужна удача, конечно. Команда вроде показывает неплохой футбол, но три матча дома, и все выигрышные матчи практически, если брать по структуре, по цифрам, по голевым моментам, в первую очередь. А удачи и успеха нет. Всё это слагаемые. Ясно, что задача моя - всё это исправлять через каждодневную скрупулезную работу, анализ и так далее. Конечно, нужен и мужской характер. Мы работаем. Упрекнуть сегодня ребят нельзя. Они хотели и старались, имели огромное желание выиграть. Забей Лечи пенальти, конечно… Ключевой момент. Самое обидное, что должны были бить другие футболисты, но их на поле не было, Уткин и Гандри. Лечи шел третьим на пенальти. К сожалению, вратарь удачно сыграл. Забей пенальти, игра бы пошла другая абсолютно. Сейчас о другом говорили бы.

- Что сказали Лечи после матча, как-то поддержали его?

- Да нет. Что говорить? Пока не дошли до этого. Все огорчены и сидят молча в раздеалке, переживают.