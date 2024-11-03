Пономарёв высказался о чемпионской гонке РПЛ сезона-2024/25

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что лидирующий «Краснодар» может столкнуться со спадом, как, например, «Локомотив», который прилично смотрелся на старте сезона, а вот питерский «Зенит», по его мнению, является более стабильной командой, поэтому борьба за титул ещё не закончена.

«В перспективе «Зенит» может в очередной раз занять первое место. А краснодарские ребята могут просто дрогнуть, не выдержав лидерского напряжения», — приводит слова Пономарёва betonmobile.ru.

Напомним, что «Краснодар» лидируюет в турнирной таблице, опережая «Зенит», у которого на одну игру в активе больше, по дополнительным показателям.