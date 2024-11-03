«Факел» отыгрался в матче с «Химками»

В предпоследнем матче 14-го тура «Факел» принимает «Химки». Гости повели в счете уже на четвертой минуте после удара Александра Руденко. Соперник сравнял счет под конец 45-минутки. Дилан Мертенс дождался забегания Ильнура Альшина по левому флангу, тот прострелил в центр штрафной, а Мохамед Брахими внешней стороной стопы подрезал мяч в дальний угол.

1:1 на табло, у команд по 12 очков, они вместе с «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо» делят 12-е место. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.