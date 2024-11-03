Радимов — о Евгеньеве: «Очень хочу, чтобы в самарской команде его не было»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Владислав Радимов высказался об игре защитника самарского клуба Романа Евгеньева в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против «Акрона» (0:2).

Эксперт надеется, что действия защитника в игре являются следствием его невысокого уровня, а не чего-то иного.

«Но в любом случае очень хочу, чтобы в самарской команде его не было. Независимо от того, сохранит ли работу Осинькин или будет другой тренер», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, что в нынешнем сезоне Евгеньев принял участие в 16 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.