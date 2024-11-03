Семшов: «Не думаю, что отставка Осинькина логична»

Известный в прошлом футболист Игорь Семшов не считает, что «Крылья Советов» должны расставаться с главным тренером Игорем Осинькиным. Как известно, в воскресенье самарцы проиграли «Акрону» со счётом 0:2. Как следствие, «крылышки» опустились на двенадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Не думаю, что отставка Осинькина логична. Этими разговорами мы загнали «Крылья» в то состояние, из которого команда должна выбраться. Но нужно, чтобы прошло время. Если бы этих разговоров не было, команда сейчас набирала бы ход и чувствовала себя более уверенно», - цитирует Семшова «Спорт-Экспресс».

Следующий матч российского чемпионата «Крылья Советов» проведут в воскресенье, 10 ноября. В этот день команда Игоря Осинькина будет играть против ЦСКА на своё поле. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. Текстовая трансляция пройдёт на страницах портала LiveResult.