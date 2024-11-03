Они приближали «Ахмат» к поражению от «Пари НН»

«Ахмат» не смог выиграть в чемпионате России второй раз подряд. После выездной победы над «Ростовом» грозненцы потерпели домашнее поражение от «Пари НН». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно объясняет, кто помешал команде Ташуева хотя бы не проиграть перед своими зрителями.

Статистика матча: владение мячом – 51:49, удары по воротам – 20:7, в створ – 5:3, угловые – 5:3.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ДАНИИЛ УТКИН – 2,5. Говорят, он хорошо исполняет стандарты. Но у него ноль навесов и длинных передач в прошедшем матче. А точность пасов при этом – 67 процентов. Это на короткие и средние дистанции (12 точных передач из 18 сделанных). Один только удар – да и тот вне створа. Может, Уткину стоило в «Ростове» остаться? Отдавал бы голевые передачи на Комличенко. В «Ахмате», видимо, делать это не на кого. Ташуев снял Даниила с игры в перерыве, больше терпеть не стал.

ЛЕЧИ САДУЛАЕВ – 4,0. Хоть и хвалят парня, видно, что пока он «сырой» ещё. Возможно, ему нужны более квалифицированные партнёры, чтобы раскрыться по-настоящему. Всё-таки три ключевые передачи Лечи сделал – одноклубники ими не воспользовались. Ну а то, что пенальти не реализовал Садулаев, полностью его минус. Медведев, молодец, конечно, что парировал, но одиннадцатиметровые как-то надёжнее бить именно по углам, если это не паненки.

ГИОРГИ ШЕЛИЯ – 2,5. Естественно, оборона «Ахмата» действовала неудачно, позволив Боселли нанести голевой удар головой, но явно там недоработал и Шелия, а ведь он последний рубеж «Ахмата». За весь матч нижегородцы нанесли только два удара в створ. Компенсировать свою оплошность вратарь хозяев мог бы, только если бы поспособствовал голу своей команды в чужие ворота на стандарте на последней минуте. Но зря по факту Шелия сходил в штрафную «Пари НН» на угловой. Гости провели контратаку, итогом которой стал завершающий гол в пустые ворота грозненцев.

Кирилл Иванцов