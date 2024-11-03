«Как из UFC»: Бонгонда оценил неспортивный удар Роши

Атакующий полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда высказался о ситуации в субботнем дерби против ЦСКА. Как известно, защитник «армейцев» Виллиан Роша был удалён с поля по итогам потасовки. По словам Бонгонды, Роша действовал так, как будто выступает в смешанных единоборствах.

«Смотрю UFC, когда там идут хорошие бои. Например, недавно смотрел поединок Чимаева – он крутой! Роша нанёс удар, это не по-футбольному. Да, это была эмоциональная игра, случается всякое. Удар Роши был быстрым, как из UFC. Что-то такое», - цитирует Бонгонду «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» в субботу вечером обыграл ЦСКА на выезде со счётом 2:0. Как следствие, «красно-белые» поднялись на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «армейцы» - опустились на шестое. Позади четырнадцать туров.