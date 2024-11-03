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Медведев: «Не хочу себя хвалить, но так получилось, что отражённый пенальти - переломный момент»

03 Ноября 2024 • 17:46 Комментировать
Ахмат
0:2
Пари НН

Лучший футболист встречи «Ахмат» - «Пари НН» Никита Медведев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Очень счастливы победе, давно не радовали наших болельщиков. Последний раз - в Кубке, но в чемпионате давно побед не было. Тяжелая сегодня игра была, чуть-чуть такое тяжелое поле. Соперник хорошо прессинговал в первом тайме. Слава богу, что получилось у нас выстоять. Да, нашли свой момент и забили. Получилось победить. Все очень счастливы, и все очень рады.

- Момент с отраженным пенальти: скажите, какие мысли были в голове в этот момент? Действовали по удару?

- Да нет, конечно, гадал. Загадал этот угол, получилось, выручил, очень рад, что помог команде.

- Вообще там несколько минут отрезок был, когда пришлось очень серьезно попотеть. Считаете ли этот период переломным в этом матче?

- Наверное, да, был переломным. Не хочу себя хвалить, но так получилось. Как видите, после этого сразу получилось забить нашей команде. Значит, все мы сделали правильно, слава богу. Двигаемся вперед.

- После прихода Виктора Ганчаренко мы видим позитивные изменения в игре и результатах вашей команды. Что он изменил, насколько легко вы воспринимаете его идеи?

- Как видите, по нашим результатам, что-то дается сложнее, что-то дается сразу же. У нас еще достаточно ошибок, которые нужно исправить. Еще раз скажу: Михалыч - требовательный специалист, каждый день мы уделяем внимание многим аспектам, Михалыч нас просит потерпеть, чтобы потом было легче. Слава богу, сегодня, видите, победа, значит, мы двигаемся в правильном направлении

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Евро-Футбол.Ру,
Никита Медведев Пари НН

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