Комличенко: «Винисиус не особо заслужил «Золотой мяч»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о вручении «Золотого мяча». Как известно, победителем голосования в начале недели стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри, хотя фаворитом считался форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

«Винисиус не прямо чтобы заслужил. Что он выиграл? Как выступил за сборную Бразилии? С «Реалом», понятно, выигрывал, а со сборной – нет. Какая у Винисиуса яркая игра? По мне, он не особо заслуживает. Не вижу, что он был прямо номером один», - цитирует Комличенко Sport24.

Напомним, что «Ростов» в первый вечер ноября сыграл вничью с «Динамо» (1:1). На текущий момент команда Валерия Карпина располагается на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч «жёлто-синие» проведут во вторник, 5 ноября, - против «Спартака» в Кубке России.