«Великолепно»: Дзюба отреагировал на отставку Корниленко

В воскресенье «Акрон» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:0 в матче четырнадцатого тура Премьер-лиги. После игры нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался об отставке Сергея Корниленко с поста спортивного директора «крылышек».

«Великолепно. Как последнее время он себя ведёт… Он получил всё, что заслужил. Нужно быть человеком. Раньше дружили с ним, а сейчас мы даже не здороваемся. Это на его совести. Что‑то менять в «Крыльях» точно надо», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

«Акрон» на текущую минуту располагается на восьмой позиции (16 очков) в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Крылья Советов» - на двенадцатой (12 очков).

В следующем туре «Акрон» будет играть против «Спартака», а «Крылья Советов» - против ЦСКА.