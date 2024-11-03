«Ахмату» даже пенальти не помогает: «Пари НН» добыл неминимальную победу в Грозном

«Ахмат» и «Пари НН» встретились между собой третий раз чуть более за три месяца. До того в текущем сезоне грозненцы дважды выиграли у нижегородцев в Кубке. Теперь эти команды пересеклись в чемпионате.

Восемь дней назад «Ахмат» одержал первую победу в рамках РПЛ, но это не позволило ему покинуть зону вылета. Команда Сергея Ташуева всего лишь переместилась в таблице с шестнадцатой строчки на пятнадцатую – немало ведь было очков потеряно раньше.

Саша Илич, уходя из «Пари НН», оставил волжскую команду выше зоны вылета. Виктор Ганчаренко пока только осваивается у руля нижегородского клуба. Что надо делать тренеру, чтобы вокруг него не крутились слухи об отставке? Очевидно, вести свою команду к победам.

На второй минуте Гандри пробил ногой, когда справа подал угловой Садулаев. Не самый акцентированный получился удар и мимо ближнего угла створа. Дальше был у команд обмен опасными, но неточными попытками со средних дистанций. В ворота не попали Калинский и Адамов.

Потом – снова обмен. Должен был забивать Ермаков, а не переиграл с близкого расстояния Шелию. Должен был забивать игравший высоко Адамов, но умудрился послать мяч выше. То есть какие-то моменты возникали, хотя в целом темп игры оставлял желать много лучшего. В том, что играли команды именно из второй части таблицы, сомнений по картинке не возникало.

В начале второго тайма Исмаэл пробил с дистанции с двумя рикошетами, и мяч стал опускаться в левый угол, однако не пропустил его туда Медведев. Прекрасный шанс открыть счёт хозяева получили в виде пенальти. Ожегович сфолил в своей штрафной в борьбе против Гандри – заработал ВАР. Главный арбитр Кукуян промониторил экран и сказал: «После видеопросмотра игрок № 90 наказывается жёлтой карточкой. Решение – пенальти».

«Пари НН» отделался в этой ситуации только предупреждением Ожеговича. К точке подошёл Садулаев, но ударил Лечи с одиннадцатиметрового отнюдь не самым лучшим образом. В левую часть створа не чётко в угол. Никита Медведев прыгнул в нужную сторону и отразил мяч. На волне позитива гости взяли и забили сами. На подборе после углового Калинский слева загрузил на ближнюю штангу, а оставленный без опеки Боселли головой переправил мяч в ворота, Шелия грозненцев не выручил (0:1).

Чтобы отыграться, хозяева имели более получаса, но активизировались только после 80-й минуты. Свежий Луна Диале из штрафной не попал в правый угол, также вышедший на замену Фелиппе Кардосо пробил выше. Садулаев требовал для «Ахмата» второй пенальти и вытребовал себе жёлтую карточку. Мяч там отскочил в отведённую назад руку Каккоева от его же пятки.

Пережив навал в концовке, «Пари НН» увёз победу из Грозного. Как и «Спартак» в субботнем дерби с ЦСКА, нижегородская команда забила на финише на контратаке. Шелия пошёл вперёд на угловой и оголил свои ворота, которые поразил убежавший на лёгкий гол Эктов (0:2).

Команда из Нижнего Новгорода обогнала очками число проведённых в Премьер-лиге матчей (пятнадцать баллов за четырнадцать туров). У «Ахмата» осталось однозначное число очков – девять. И он в зоне вылета. В ближайшей перспективе у команды Сергея Ташуева комбо из матчей с «Зенитом» – в гостях в Кубке и дома в чемпионате.

Кирилл Иванцов