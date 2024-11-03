«Спартак» не собирается отпускать в «Локомотив» полузащитника Данила Пруцева. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» даже не намерен вести переговоры по Пруцеву.

К Пруцеву действительно есть интерес со стороны «Локомотива», однако в «Спартаке» высоко оценивают потенциал Пруцева и не готовы с ним расставаться.

Данилу Пруцеву сейчас 24 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 4,5 миллиона евро. За «Спартак» Пруцев провёл 94 официальных матча, в которых забил пять голов и отдал одиннадцать голевых передач на партнёров.