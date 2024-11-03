Гольдман: Осинькин был против Дзюбы

Леонид Гольдман, который представляет нападающего Артёма Дзюбу, дал комментарий после матча «Акрона» против «Крыльев Советов». Тольяттинцы победили со счётом 2:0, а Дзюба стал автором второго гола. По словам Гольдмана, в летнее трансферное окно Дзюба мог перейти в «Крылья».

«Игорь Витальевич [Осинькин] немного лукавил, когда говорил, что никто не рассматривал этот вариант. Тренер «Крыльев», насколько мне известно, был против потенциального прихода Артема. Футбол расставил всё на свои места», - цитирует Гольдмана «Спорт-Экспресс».

«Акрон», за который 36-летний Артём Дзюба выступает с сентября, сейчас располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре тольяттинцы будут играть против «Спартака» на поле соперника.