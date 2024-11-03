«Спартак» после победы над ЦСКА обратится в ЭСК

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, заявил о планах клуба обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после победы над ЦСКА со счётом 2:0.

По словам Зеленова, «Спартак» попросит ЭСК рассмотреть ситуацию с удалением полузащитника Руслана Литвинова. Как известно, Литвинов получил красную карточку за агрессивное поведение после вмешательства ВАР.

«Спартак» на текущий момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч команда Деяна Станковича проведёт 5 ноября – против «Ростова» в Кубке России.