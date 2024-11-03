«Локомотиву» интересны два игрока «Спартака» - известны имена

«Локомотив» проявляет интерес к двум футболистам «Спартака». В этом шорт-листе находятся центральный полузащитник Данил Пруцев и атакующий полузащитник Антон Зиньковский.

По данным Sport24, «Локомотив» может выделить на подписания 24-летнего Пруцева и 28-летнего Зиньковского 3 миллиона евро. При этом «железнодорожники» пока что с «красно-белыми» не связывались.

Пруцев оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 4,5 миллиона евро, а Зиньковский – в 3 миллиона евро.

На текущий момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги третье место, а «Спартак» - пятое.