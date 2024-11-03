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«Локомотиву» интересны два игрока «Спартака» - известны имена

03 Ноября 2024 • 16:35 Комментировать (2)

«Локомотив» проявляет интерес к двум футболистам «Спартака». В этом шорт-листе находятся центральный полузащитник Данил Пруцев и атакующий полузащитник Антон Зиньковский.

По данным Sport24, «Локомотив» может выделить на подписания 24-летнего Пруцева и 28-летнего Зиньковского 3 миллиона евро. При этом «железнодорожники» пока что с «красно-белыми» не связывались.

Пруцев оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 4,5 миллиона евро, а Зиньковский – в 3 миллиона евро.

На текущий момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги третье место, а «Спартак» - пятое.

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Комментарии (2) Все комментарии
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shatun29
03 Ноября 2024 в 16:52
Губу пусть закатают на Пруцева.
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Vladik1993-25
03 Ноября 2024 в 16:59
да нах нужен этот симулянт, вчера в матче с цска показал себя во всей красе!!
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