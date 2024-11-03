«Ахмат» не смог забить пенальти в ворота «Пари НН» и сразу пропустил в ответ

В 14-м туре Премьер-лиги «Ахмат» принимает «Пари НН». В начале второго тайма хозяева поля получили право пробить пенальти, Лечи Садулаев пробил в левый угол, а голкипер парировал этот удар. А вот в ответ гости провели результативный выпад. Вторым темпом после штрафного Николай Калинский вновь навесил с левого фланга, а Хуан Боселли головой поразил ближний угол ворот соперника.

При счете 0:1 нижегородцы выходят на девятое место, противник остается предпоследним. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.