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«Ахмат» не смог забить пенальти в ворота «Пари НН» и сразу пропустил в ответ

03 Ноября 2024 • 16:33 Комментировать
Ахмат
0:2
Пари НН
окончен

В 14-м туре Премьер-лиги «Ахмат» принимает «Пари НН». В начале второго тайма хозяева поля получили право пробить пенальти, Лечи Садулаев пробил в левый угол, а голкипер парировал этот удар. А вот в ответ гости провели результативный выпад. Вторым темпом после штрафного Николай Калинский вновь навесил с левого фланга, а Хуан Боселли головой поразил ближний угол ворот соперника.

При счете 0:1 нижегородцы выходят на девятое место, противник остается предпоследним. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Пари НН

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