Увольнение Осинькина может дорого стоить «Крыльям Советов» - названа сумма

Недавно пресса прогнозировала увольнение Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов». Впрочем, опытный специалист сохранил работу после вмешательства губернатора. Однако результаты «крылышек» оставляют желать лучшего – в воскресенье, например, самарцы проиграли «Акрону» со счётом 0:2.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», удержать губернатора от увольнения Игоря Осинькина может тот факт, что при принятии такого решения специалисту нужно будет заплатить крупную компенсацию – примерно 60 миллионов рублей.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.