Осинькин: «Дзюба не будет уже самым быстрым, но он знает, как приносить пользу»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- По поводу пенальти. Иван Сергеев его пробивал. Изначально казалось, что идет бить Костанца. Почему было принято решение, что будет бить Сергеев?

- У нас есть очередность, и Сергеев в этой очередности немного выше Фернандо. Я не считаю, что на исход матча этот пенальти повлиял. Это было фактически за пару минут до конца. Трудно еще было что-то вернуть. Хотя мы, конечно, бы попытались.

- Эпизод со вторым пропущенным голом, столкновение Солдатенкова и Евгеньева - как вы можете этот эпизод оценить?

- Не хватило коммуникации. Я понимаю, что там был обрез. Но кроме обреза оба наши футболиста могли этот мяч играть. Но оба попытались, а надо было любому из них свой мяч, который под контролем каждого из нас, где-то коммуникации не хватило, не знаю… Испугались, может быть, в какой-то мере Дзюбы.

- По поводу Артёма Дзюбы. Заметили ли вы, что с его выходом на поле поменялась игра «Акрона»?

- Раз он вышел и забил, значит, он в любом случае повлиял на ход игры. У него есть качества, на которых он играет. Он играет у них давно. Вокруг них все должны строить команду. Всегда своим ребятам в пример ставлю лучшие эпизоды, которые в «Локомотиве» были, все действия, которые были на Дзюбу, так хорошо Максим Глушенков под ним эти мячи вторые принимал, потом отбрасывал безукоризненно. Это я отмечал. Они у него есть и никуда не делись. Не будет он уже самым быстрым, но он знает, как приносить пользу за счет таких вещей, которые я сказал.