Осинькин: «Сейчас у нас не всё хорошо внутри команды»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- Сегодня ваша скамейка располагалась слева. Насколько это было непривычно?

- Вообще всё равно слева или справа. От этого ничего не изменилось.

- Касаемо самого матча. Второй тайм, кажется, получится лучше первого, хотя вы пропустили. Почему так? Что говорили в перерыве?

- Нет, я не хочу разделять таймы. Хочу сказать, что это самый плохой наш матч. К сожалению, мы в такой момент, когда надо консолидироваться, не смогли это сделать. Очень важно для нас было сегодня хорошо сыграть. Максимально ребят настраивали. Но в силу разных причин не получилось.

- Почему?

- Есть какие-то внутренние моменты. Не все футболисты… травмированным немножечко пришлось играть. Есть моменты с тем, что то движение, которое мы показывали, тот уровень борьбы, что мы делали, он вообще не соответствует уровню РПЛ. Об этом мы разговаривали в перерыве. Мы что-то изменили в перерыве, но это не кардинально, не так, как это надо было. Но и немножечко были ограничены в ресурсах. Были определенные травмы, Бабкин повреждение получил. Фернандо играет с определенной проблемой. Есть у нас свои сложности. Нас это не оправдывает. Но, наверное, это все-таки продолжение того, что сейчас у нас не все хорошо внутри команды. Эти вещи мы не смогли перебороть. Нам надо было это перебороть, мы старались, но это психологическое состояние, которое фоном идет вокруг клуба, мы не справились с ним.