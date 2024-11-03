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Тедеев: «Дзюба много принёс интересного»

03 Ноября 2024 • 15:56 Комментировать
Акрон
2:0
Крылья Советов

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Артём Дзюба восстановился после повреждения и забил. Насколько выросла вероятность его появления в следующем матче?

- Вероятно всё, он сегодня находится в хорошем состоянии. Он футболист и человек, который делал на поле, даже за свои 30 минут, умело, мастерски, он сегодня много принес интересного. Я уверен, что болельщики, что сегодня видели в его исполнении, дорогого стоит. Потому что он вышел и многие вещи привнес нам. Это очень здорово. В такие минуты выходить сложно. Артём - мастер и сделал хорошую работу. Я ему благодарен, как и всем футболистам, которые сегодня были на поле и за его пределами в том числе. Они все сегодня были едины, это очень важно.

- Насколько важно было победить именно в сегодняшней игре? Важно ли это было вообще?

- Если посмотреть на турнирную таблицу, то безумно важно было. Сегодня команда набирает 16 баллов, это уже хорошо. Мы хотим большего и будем готовиться к следующему матчу. Я не хочу делить и выносить за скобки футбола какое-то противостояние  с «Крыльями». Сегодня преобладал спорт, это самое главное. Я понимаю, что мы получали разную информацию отовсюду, сегодня в поддержке нуждается и футбольный клуб «Крылья Советов». Но и мы не посторонняя команда для области. Будем делать всё от себя зависящее, весь тренерский штаб, чтобы появлялись футболисты местные, которые будут способны творить историю футбольного клуба «Акрон» и всей области. Это очень важно для каждого из нас. Мы здесь для того, чтобы всё это делать честно с правдой и, самое главное, профессионально.

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Евро-Футбол.Ру,
Акрон Заур Тедеев

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