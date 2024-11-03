Дзюба: «Я напугал двух защитников»

«Акрон» в воскресенье обыграл «Крылья Советов» в матче четырнадцатого тура Премьер-лиги со счётом 2:0. Автором второго гола стал нападающий Артём Дзюба, реализовавший выход один на один. После игры 36-летний футболист дал комментарий по поводу своего результативного действия.

«Бака (Бакаев) сделал длинную передачу, я напугал двух защитников, подобрал мяч. Прочитал чуть ситуацию, и всё. Видел, что справа кто‑то бежал, думал покатить. Но потом подумал, что надо самому попытаться. Просто на паузе попробовал сделать черпачок», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

«Акрон» на текущий момент располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч команда Заура Тедеева проведёт в воскресенье, 10 ноября, - против «Спартака» на выезде. Игра стартует в 15:15 по московскому времени.