Тедеев: «Сегодня победили абсолютно заслуженно»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Впервые в сегодня в раздевалке звучала песня «Седая ночь» или настолько громко после домашней победы в этом сезоне.

- Нет. Она не впервые, она звучала. Это не имеет значения. Мы сегодня победили абсолютно заслуженно, потому что создали, думаю, в три раза больше моментов, могли забить еще и закончить игру еще в первом тайме, потому что было достаточно много и подходов, и стопроцентных моментов. Я считаю, что сегодня был хороший матч, футболисты моей команды поняли, что надо делать сегодня, они сделали хорошую работу, я им чрезмерно благодарен за все.

- Замена Максима Кузьмина, скорее всего, была по травме. Как его состояние? Что с ним вообще?

- Сейчас что-то сказать очень сложно, надеюсь, что там нет травмы. Было столкновение, надеюсь, что там какой-то удар, и всё будет хорошо, на мой взгляд.

- Вы очень часто говорили про энергетику стадиона. Сегодня в матче двух команд из Самарской области, вы хозяева, удалось ее почувствовать?

- Я думаю, что из этих 8000 с лишним болельщиков, понятно, что было намного больше болельщиков команды «Крылья Советов». Это, наверное, объективно в данной ситуации. Возможно, кто-то из подрастающего поколения начнет болеть за «Акрон». Это для нас тоже важно. Как раз такие игры и придают такую уверенность и дают нам возможность располагать сегодня на большую публику, в которой, я уверен, и мы нуждаемся в будущем. Я думаю, что футбольный клуб «Акрон» будет становиться лучше и сильнее во всех отношениях. К этому мы стремимся, за это отдельная благодарность всем буквально людям, которые поле готовят. Мы иногда не видим ту работу, которую проводят люди, начиная от администрации, руководства, всех тех людей, которые готовят эти матчи и всё делают, чтобы был такой праздник. Сегодня нам праздник удался.