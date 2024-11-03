«Крылья Советов» продлили серию без побед

«Крылья Советов» в воскресенье огорчили болельщиков поражением в матче против «Акрона» (0:2). Таким образом, серия самарской команды без побед в Премьер-лиге достигла шести матчей (три ничьи, три поражения).

В последний раз «Крылья Советов» выигрывали матч Премьер-лиги 13 сентября, когда были сильнее «Рубина» (2:0).

Как отмечает Opta, в прошлый раз более длительная серия без побед в РПЛ (из семи матчей) у «Крыльев Советов» была в сезоне 2019/2020. Тогда «крылышки» в итоге вылетели из топ-дивизиона.

На текущий момент «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.