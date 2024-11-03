Эсковаль: «Это первый такой мой гол в карьере»

Лучший футболист встречи «Акрон» - «Крылья Советов» Родриго Эсковаль для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Насколько часто забиваете голы не со стандартов, а после таких проходов?

- Это первый такой мой гол в карьере, когда я именно пошел в обыгрыш, смог дойти до чужих ворот и забил гол.

- Насколько принципиальным было сегодня победить? Может быть, по-особенному настраивались на команду из Самарской области?

- Несмотря на то, что этот матч рассматривается как дерби, учитывая ситуацию в таблице, нам нужно набирать очки не только против «Крыльев», а вообще в каждом матче, потому что все команды очень близко находятся. Поэтому мы настроены очень сильно и серьезно и вышли на поле достаточно сфокусированными. До того моего момента, когда я забил гол, у нас были шансы забить, но мы не забили. Важно было сегодня победить.

- Эпизод с пенальти. Что там произошло, какие мысли были в этот момент?

- К сожалению, сыграли эмоции. Я не был так спокоен, как обычно в таких моментах. Мы выигрывали 2:0, произошло все это достаточно быстро. Я сфолил, но чаще всего стараюсь контролировать эти моменты, поэтому стечение обстоятельств.