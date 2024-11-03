Дзюба в двух голах от рекорда Кержакова

В воскресенье «Акрон» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:0. Автором одного из голов стал нападающий Артём Дзюба, который воспользовался ошибкой защитников и реализовал выход один на один.

Для Дзюбы этот гол стал 231-м в карьере. Опытный нападающий приблизился к бомбардирскому рекорду России, установленному в своё время Александром Кержаковым. На счету Кержакова 233 результативных удара. Дзюбе нужно забить ещё два гола, чтобы сравняться с известным в прошлом игроком.

Добавим, что тольяттинский «Акрон» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.