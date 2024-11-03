Ганчаренко: «Понимаем, что с «Ахматом» приходится сложно всем соперникам, которые приезжают сюда»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Какие ожидания от игры? Насколько она будет тяжелой, на ваш взгляд?

- У нас сейчас нет простых матчей ни для кого, даже по вчерашнему дню мы видим. Мы понимаем, что с «Ахматом» приходится сложно всем соперникам, которые приезжают. Тем не менее, мы должны сражаться за очки, думать о победе и делать для этого все возможное.

- У вас сегодня достаточно много изменений по сравнению с предыдущим матчем. В связи с чем такая большая ротация?

- Не могу сказать, что большие изменения. Они связаны с тем, что все должны быть готовы к игре. Всем футболистам надо давать шанс.