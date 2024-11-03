Ташуев отметил преображение «Пари НН» при Ганчаренко

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- В предыдущем туре была одержана первая победа в чемпионате. Наверное, с более приподнятым настроением готовитесь к этой игре?

- По крайней мере, да, эмоции были другими, правда, дорога была непростая, на автобусе. Она достаточно легко далась, потому что ребята получили удовольствие от результата. В частности от игры тоже.

В недельном цикле поработали плодотворно. Мы отлично понимаем, какой матч нас ждет. Как и для всех команд Премьер-лиги, не бывает проходных матчей, поэтому соперник сложный с хорошим набором футболистов. Готовились. Уверен, что будем реализовывать свой план на игру для того, чтобы победить.

- Вы относительно недавно играли с «Нижним» в Кубке. Тогда был другой тренер. За это время насколько команда изменилась? Стала ли она более сложной для вас?

- Структурно меняется. И по стилевым особенностям, стала более организованной, стала лучше владеть мячом, меньше суеты на поле. Все-таки Ганчаренко - опытный тренер, он имеет свое направление, свою концепцию, поэтому понимаем, что они и состав изменили по сравнению с прошлым матчем, несколько человек. Есть варианты тактических построений. Будет игра интересной.