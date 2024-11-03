Титов: «ЦСКА уже сейчас надо продлевать Пьянича»

Легенда «Спартака» Егор Титов лестно высказался о полузащитнике ЦСКА Миралеме Пьяниче.

«Мастер во всех отношениях! Играет в одно-два касания. Его уже сейчас продлевать, потому что он точно усилит ЦСКА», - цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

34-летний боснийский полузащитник сыграл шесть матчей за московский клуб и отметился одной голевой передачей. Отметим, что контракт Пьянича с ЦСКА рассчитан до конца сезона с возможностью продления ещё на год.

Вчера, 2 ноября, подопечные Марко Николича уступили на своем поле в дерби московскому «Спартаку» (0:2) и опустились на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.