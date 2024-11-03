Крутое пике «Крыльев»: эти три игрока подвели команду в матче с «Акроном»

Ставим оценки футболистам Игоря Осинькина

Футболисты «Крыльев» отбивали Игоря Осинькина перед руководством, но что-то не спешат биться за главного тренера на поле. Матч против «Акрона» формально был домашним, соперник в классе точно не превосходит, но борьбы не получилось. Самарцы проиграли, проиграли по делу. И это поражение уже четвёртое в последних пяти матчах. При одной ничьей.

Давайте разбираться, из-за кого же «Крылья Советов» уступили «Акрону» на «своём» поле. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Игоря Осинькина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «АКРОН» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – 4,0. На звание «проходной двор» претендует вся оборона самраской команды, но мы особо отметим правый фланг, где Рассказов забыл, что у него есть оппонент. Точнее, забыл Владимир Хубулов, четырежды (!) оказывавшийся на ударной позиции.

Только неточность Хубулова и сейвы Ломаева позволили «Крыльям» избежать разгрома. А Николай Рассказов раз за разом оголял свою зону,

РОМАН ЕВГЕНЬЕВ – 3,5. Тут весь центр обороны вместе с опорниками (Бабкин в особенности), но Роман Евгеньев свою фамилию записывает один, потому что перещеголял всех постоянными ошибками. Столкнулся с Солдатенковым и сделал голевую передачу на Дзюбу. Действие хорошее, но не в актив своей команды.

А ещё Роман регулярно упускал подключения Лончара с Кузьминым, смещения Хубулова, отдавал передачи в борьбу. Если пытался начать атаку длинной передачей, то в пяти случаях из шести отдавал на соперника.

ИВАН СЕРГЕЕВ – 3,0. Ну и главным безволием Самары стала атакующая игра. Если Олейников с Дмитриевым хотя бы старались, то Сергеев только губил моменты. Загубил одну хорошую передачу Ивана, пробив мимо ворот. А в компенсированное время Дмитриев вообще заработал для Сергеева пенальти. Но форвард и тут не попал в створ.

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Катастрофический матч подбивает и сухая статистика: семь проигранных единоборств из восьми, два упущенных момента и всего шесть точных передач за весь матч.