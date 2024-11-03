Дзюба вернулся и добил «Крылья» в Самаре: «Акрон» победил в качестве хозяина на чужом поле

«Акрон» и «Крылья Советов» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 14-го тура РПЛ состоялся 3 ноября на стадионе «Самара Арена».

Воскресный день российского футбола стартовал в Самаре, где традиционно принимает своих соперников тольяттинский «Акрон». Но самый смех ситуации в том, что в гости на собственный стадион пожаловали «Крылья Советов». Это, пожалуй, единственный случай, когда гости принимали хозяев, а не наоборот.

Без полутравмированного Артёма Дзюбы, оставшегося в запасе, «Акрон» доверил атаку Хубулову, Данилину, Лончару и Беншимолу. И как раз Владимир оказался самым активным. Что удивительно, номинальные хозяева играли реально по-хозяйски, а «Крылья» сидели у своих ворот. Савичев справа продвинулся и прострелил чуть назад, а Хубулов с дуги штрафной площади пальнул в защитника.

Следом Владимир оказался на ударной позиции куда более выгодной. Сначала он ударом снёс соперника, а затем пробил уже по воротам, но с семи метров не смог переиграть Ломаева. Шквал тольяттинских атак всё-таки завершился голом. Правда, помог Костанца, из борьбы отдавший ужасный пас назад. Эсковаль мяч перехватил ворвался в штрафную площадь и ударом внешней стороной стопы прошил голкипера – 1:0.

И только тут «Крылья» полетели. Для начала ответку получил Олейников, перехвативший ужасающую передачу защитника. Иван сразу пробил по воротам, но попал в другого игрока обороны. Следом уже Гарре разогнал атаку передачей на Сергеева, Иван отбросил чуть назад, а набежавший Олейников пробил выше ворот и рухнул на газон. Фола арбитр не увидел. На этом запал «Крыльев» кончился. Второй тайм вновь за собой оставили хозяева.

Хубулов мог-таки забивать, снова оказавшись на ударной позиции после обреза от Костанцы. С дуги штрафной площади Владимир упаковывал мяч в угол, но Ломаев достал. На исходе часа Хубулова тренер решил заменить, выпустив Артёма Дзюбу. Вот он-то и оформил второй мяч «Акрона». Простой заброс пошёл к штрафной площади, Евгеньев столкнулся с Солдатенковым и сделал скидку на Дзюбу, который убежал на голкипера и решил эпизод – 2:0.

В компенсированное время Дмитриев ещё успел заработать пенальти для Сергеева, но Иван пробил мимо ворот с 11 метров. Ужасное завершение ужасного матча. «Акрон» забрал уверенную победу на «своём» поле в Самаре. А падение «Крыльев» продолжается, команда Игоря Осинькина всё быстрее летит к зоне вылета.