Титов обозначил проблему спартаковца Барко

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался об игре атакующего полузащитника Эсекьеля Барко. По мнению Титова, Барко часто передерживает мяч, и соперники это знают.

«Все знают, что он не отдаёт пас первым или даже вторым касанием, что будет мяч передерживать. Это в дерби сразу бросалось в глаза. Были моменты, когда нужно было уже пасовать, а южноамериканец делал лишнее касание, ненужную паузу, терял скорость и темп...» - цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в субботу «Спартак» порадовал армию своих болельщиков гостевой победой над ЦСКА со счётом 2:0. За счёт этой победы «красно-белые» поднялись на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «армейцы», в свою очередь, опустились на шестое.

Следующий матч «Спартак» проведёт уже во вторник, 5 ноября, - против «Ростова» в Кубке России.