Медина высказался о свисте фанатов ЦСКА

Атакующий полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о свисте, с которым он столкнулся в субботнем дерби против ЦСКА. Как известно, парагваец ранее выступал за «армейцев».

«Ничего не испытывал, когда фанаты ЦСКА освистывали меня. Я не думал об этом. Мои мысли были сосредоточены только на том, чтобы помочь «Спартаку». Потому что перед моим появлением на поле счёт был 1:0, была тяжёлая игра», - цитирует Медину «РБ Спорт».

«Спартак» обыграл ЦСКА на выезде со счётом 2:0. Хесус Медина стал автором второго гола – парагваец отличился в компенсированное ко второму тайму время.

Напомним, что по итогам дерби команды поменялись местами в турнирной таблице: «Спартак» стал пятым, а ЦСКА – шестым.