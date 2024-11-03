Дзюба забил второй гол за «Акрон»

В рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги «Акрон» играет против самарских «Крыльев Советов».

На 60-й минуте встречи на поле появился нападающий «Акрона» Артём Дзюба, а уже через 12 минут отметился забитым голом. Артём воспользовался очередной ошибкой самарских защитников, вышел один на один с Ломаевым и уверенно переиграл голкипера «Крыльев Советов». Это второй гол Дзюбы за «Акрон» в нынешнем сезоне.

На данный момент идёт 75-я минута встречи, «Акрон» ведёт со счётом 2:0. Отметим, что встреча проходит на стадионе «Крыльев Советов», именно там проводит свои домашние матчи «Акрон».