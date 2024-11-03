В «Реал Сосьедаде» ответили на вопрос о матче с «Динамо»

В «Реал Сосьедаде», где выступает россиянин Арсен Захарян, ответили на вопрос о возможном товарищеском матче против московского «Динамо». Комментарий дал Йон Андер Мундуате, который в испанском клубе работает на должности пресс-атташе.

«Арсен – игрок, а решение о товарищеских матчах принимают совет директоров и тренеры. Если в «Динамо» заинтересованы в этом, они должны связаться с членами совета директоров «Сосьедада» и узнать, возможна ли эта товарищеская игра в следующем сезоне», - приводит слова Мундуате Sport24.

Всего за «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провёл 40 официальных матчей. В них атакующий полузащитник записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров. В сезоне 2024/2025 Захарян на поле ещё не появлялся. Летом российский футболист получил травму и перенёс операцию.