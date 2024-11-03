Сёмин высказался об удалении Роши в главном дерби Москвы

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу удаления защитника Виллиана Роши в субботнем дерби между ЦСКА и «Спартаком».

«Удар Роши? Он очень сильный защитник, но ему нужно держать эмоции при себе. Виллиан высококвалифицированный игрок в нашей лиге, против него всегда тяжело играть, но бразильцу нужно быть менее эмоциональным», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в столичном дерби «Спартак» обыграл ЦСКА на поле соперника с результатом 2:0. Авторами результативных ударов стали Тео Бонгонда и Хесус Медина. По итогам матча «красно-белые» (25 очков) поднялись на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «армейцы» (24 очка) - опустились на шестое.