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Сёмин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

03 Ноября 2024 • 14:06 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о гостевой победе «Спартака» над ЦСКА в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Было много борьбы, матч чересчур получился эмоциональным. Победа «Спартака» закономерна, у него было больше моментов, он владел инициативой», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Матч прошел на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился победой «красно-белых» со счетом 2:0. Голами отметились Бонгонда и Медина. «Спартак» набрал 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА, в свою очередь, с 24 баллами находится на шестой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Юрий Сёмин ещё теги
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