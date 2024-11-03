Сёмин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о гостевой победе «Спартака» над ЦСКА в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Было много борьбы, матч чересчур получился эмоциональным. Победа «Спартака» закономерна, у него было больше моментов, он владел инициативой», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Матч прошел на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился победой «красно-белых» со счетом 2:0. Голами отметились Бонгонда и Медина. «Спартак» набрал 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА, в свою очередь, с 24 баллами находится на шестой строчке.