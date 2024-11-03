Камоцци - о победе «Спартака»: «Москва - красно-белая!»

Франко Камоцци, ранее являвшийся советником Леонида Федуна, поделился мыслями относительно конфликтной ситуации между защитниками Виллианом Рошей и Русланом Литвиновым в дерби ЦСКА и «Спартака».

«Дерби - это всегда борьба. Вчерашний день показал, что Москва - красно-белая! Что касается поведения Роши в дерби со «Спартаком», вчера он вёл себя отвратительно», - передает слова Камоцци «Чемпионат».

Матч ЦСКА и «Спартака» прошел на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился победой «народной команды» со счетом 2:0. Благодаря этому успеху «красно-белые» набрали 25 баллов и сместили «армейцев» с пятого места в таблице.