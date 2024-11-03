В «Локомотиве» рассказали о состоянии Батракова

Главный врач столичного «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о состоянии 19-летнего полузащитника команды Алексея Батракова.

«С Батраковым все в порядке, он готовится к кубковой игре с «Динамо». Тренируется в общей группе», - передает слова врача «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Батраков провел 17 поединков за московскую команду, записав на свой счет девять забитых мячей и шесть результативных передач.

В последнем матче «Локомотив» на домашнем стадионе принимал казанский «Рубин». Московская команда отпраздновала минимальную победу со счетом 1:0. После 14 матчей «Локо» с 31 очком занимает третье место в таблице.