Врач «Локомотива» рассказал о состоянии Баринова

Игорь Калюжный, который является главным врачом московского «Локомотива», поведал о состоянии полузащитника и капитана команды Дмитрия Баринова.

«У Баринова отличное состояние. Дима выдерживает все нагрузки, играет по 90 минут, нет никаких проблем со здоровьем», - передает слова врача «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Баринов принял участие в 18 поединках «железнодорожников», отметившись двумя голевыми передачами.

Накануне «Локомотив» на домашнем стадионе принимал казанский «Рубин». «Железнодорожники» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Команда Михаила Галактионова с 31 баллом занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.