Волк назвал оправданной гегемонию «Зенита»

Вратарь «Динамо» (Махачкала) Давид Волк поделился мнением о гегемонии петербургского «Зенита» в чемпионате России.

«Думаю, что со всеми командами можно играть. «Зенит» же находится на том месте, где заслуживает, и его гегемония абсолютно оправданна», - передает слова голкипера «Чемпионат».

В рамках 14-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» на выезде потерпело поражение от «Зенита» со счетом 1:2. После этой встречи махачкалинская команда с 12 очками занимает 11-е место в таблице РПЛ. Питерцы набрали 33 балла и располагаются на второй строчке.